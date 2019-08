Excelsior voegt zich bij koplopers na zege op Jong AZ

FC Emmen rekent op snelle terugkeer aanvoerder Jansen

19:35 Trainer Dick Lukkien van FC Emmen kan binnenkort weer beschikken over zijn aanvoerder Anco Jansen. De aanvallende middenvelder, vorig seizoen de smaakmaker in de ploeg die debuteerde in de eredivisie, heeft na onderzoek in het ziekenhuis toestemming gekregen om weer op het veld te gaan trainen. Jansen stond al sinds het einde van vorig seizoen aan de kant vanwege een knieblessure.