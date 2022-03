Excelsior wint doelpuntrijke topper van Volendam, derde periode prooi voor Eindhoven of Emmen

Excelsior heeft de topper in de Keuken Kampioen Divisie op bezoek bij koploper Volendam gewonnen. In een duel met twee gezichten werd het 2-5 voor de Rotterdammers, die na een half uur al met 0-4 voor stonden. Door de nederlaag zijn de Volendammers nagenoeg kansloos in de strijd om de derde periode.

Zoals te doen gebruikelijk pakte Thijs Dallinga zijn doelpuntje weer mee bij Excelsior. De spits scoorde prachtig met een hakbal en heeft er nu al dertig in liggen voor de ploeg van Martinus Dijkhuizen. Na de 0-4 verslapte de concentratie wat, maar de overwinning kwam ondanks twee tegentreffers geen moment in gevaar. In de blessuretijd scoorde Excelsior zelfs nog een keer uit een tegenstoot.

Door de overwinning van Excelsior neemt FC Eindhoven de koppositie over in de stand om de derde periodetitel. De nummer vier van de Keuken won overtuigend met 4-0 van VVV. Jasper Dalhaus was de grote man bij de Brabanders met twee doelpunten.



In de strijd om die derde periode wordt FC Eindhoven nog op de hielen gezeten door FC Emmen. De ploeg van trainer Dick Lukkien had genoeg aan een goed eerste half uur om Jong FC Utrecht eenvoudig aan de kant te zetten: 2-0. De Emmenaren staan één punt achter op FC Eindhoven. Maandagavond worden de laatste wedstrijden in de derde periode gespeeld.

FC Dordrecht en Jong Ajax maakten er een spektakelstuk van. In een boeiend duel dat op en neer ging leek FC Dordrecht aan het langste eind te trekken toen bij een 3-2 voorsprong de net ingevallen Steven van der Sloot met rood van het veld gestuurd werd. Net zoals bij het eerste van Ajax pakte ook het beloftenteam van de Amsterdammers de punten echter in de slotfase: de 18-jarige Kristian Hlynsson benutte in de extra tijd een strafschop en zo verloren de hoofdstedelingen voor het eerst in vier confrontaties niet van FC Dordrecht.

Volledig scherm Ralf Seuntjens scoort in misschien wel zijn laatste wedstrijd voor NAC Breda. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Uitslagen speelronde 30:

Almere City - Helmond Sport 3-0

NAC Breda - De Graafschap 2-0

FC Den Bosch - MVV Maastricht 3-1

FC Dordrecht - Jong Ajax 3-3

FC Eindhoven - VVV-Venlo 4-0

FC Emmen - Jong FC Utrecht 2-0

FC Volendam - Excelsior 2-5

TOP Oss - Roda JC 1-2

ADO Den Haag - Jong PSV 0-1*

*ADO Den Haag - Jong PSV is definitief gestaakt omdat het licht uitviel bij ADO. Dat gebeurde voorafgaand aan de wedstrijd en tijdens de wedstrijd weer. Na die tweede keer werd besloten de wedstrijd definitief te staken.