Excelsior ziet aanvaller Reda Kharchouch naar Saoedi-Arabië vertrekken

De politieope­ra­tie achter FC Twente - Hammarby IF: ‘Het loopt helemaal mis hier!’

Rellen op de tribune, meerdere gewonden. Een voetbalduel in Enschede tussen 22 spelers ontaardde in een teleurstelling voor duizenden mensen. Twee dagen achter de schermen bij de politieoperatie rond FC Twente-Hammarby IF. „Die mannen in vak 116 moeten zich rustig houden! Anders krijgen we dezelfde taferelen als bij AZ-West Ham.”