Faber: Begrijpelijke keuze van Zoet

,,Ik heb na het trainingskamp in Qatar met Jeroen gesproken. Ik heb uitgelegd wat de plannen waren en wat de bedoeling was. Hij kwam zelf met het verhaal over zijn toekomst naar het EK van komende zomer toe. Daar had hij zijn eigen ideeën over. Ik had graag gezien dat hij hier was gebleven. Maar zeker Jeroen had daar een vrije keuze in", aldus de PSV-trainer, daarmee doelend op de staat van dienst van Zoet bij PSV, waar hij lang onomstreden was.