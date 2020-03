Faber kan leven met gelijkspel: ‘Maar we kunnen en moeten veel beter’

,,Zo kwamen we niet aan goed voetbal toe. In de tweede helft deden we het wel iets beter. Maar we kunnen en moeten nog veel beter.”



Faber erkende dat hij even bang was dat zijn ploeg bij een gelijke stand (1-1) een strafschop tegen zou krijgen. Ook de videoscheidsrechter kon echter niet goed zien dat Denzel Dumfries de bal op een arm kreeg. ,,Ik hoor van iedereen dat het hands was”, zei Faber. ,,Maar dan moeten we misschien beter afspreken wat wel of geen hands is. Feyenoord scoort na een corner die geen corner was. Maar daar mag de videoscheidsrechter dan weer niets van zeggen.”