Familie Nouri spant arbitragezaak aan tegen Ajax

Nouri zakte in juli 2017 ineen tijdens een oefenduel van Ajax in Oostenrijk. Hij liep daarbij ernstige hersenschade op, mede omdat de medische staf van Ajax niet adequaat reageerde. Dat werd door Ajax ook erkend, maar beide partijen kwamen niet tot een akkoord over een schadevergoeding.

,,Dat is voor de familie Nouri enorm teleurstellend”, meldt Kasem. ,,Sinds 8 juli 2017 staat het leven van de familie volledig in het teken van de verzorging van Abdelhak. Die verzorging wordt helaas overschaduwd door alle juridische beslommeringen over de afwikkelingen van de aansprakelijkheid van Ajax.”

De familie van Nouri op archiefbeeld.

,,De familie Nouri had de stille hoop dat door de erkenning van aansprakelijkheid door Ajax 2,5 jaar geleden en haar erkenning dat zij als werkgever gefaald heeft in haar zorgplicht jegens Abdelhak partijen snel tot een oplossing zouden komen over de afwikkeling van de schade. Het verzoekschrift aan de arbitragecommissie van de KNVB laat zien dat dit niet gelukt is.”

Ajax is van de arbitragezaak op de hoogte gebracht. De club uit Amsterdam betreurt dat het zo ver heeft moeten komen. Algemeen directeur Edwin van der Sar liet eerder deze maand al weten dat de gesprekken met de familie en juristen nog altijd niets hadden opgeleverd. ,,We hebben met familie en juristen gesproken, maar we zijn er helaas niet uitgekomen. Dan is het beter dat een onafhankelijk orgaan naar de kwestie kijkt.”

