Fans bij EK voetbal: zo zit het met de kaartjes

VideoMinimaal 12.000 toeschouwers zijn in juni welkom bij het EK in de Johan Cruijff Arena. Toernooidirecteur Gijs de Jong van de KNVB is tevreden, maar hoopt op nóg meer. ,,20 à 30.000 mensen zou echt fantastisch zijn.’’

Door Sjoerd Mossou



Oranje speelt zijn eerste drie groepswedstrijden op het EK met publiek in de Johan Cruijff Arena. De KNVB, gemeente Amsterdam en het kabinet bereikten woensdag een akkoord om minimaal 12.000 toeschouwers toe te laten bij de duels met Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni), mits bezoekers negatief zijn getest.

De UEFA stelde min of meer als eis dat er publiek in de stadions mocht in alle twaalf speelsteden. Ben je opgelucht dat het is gelukt?

Gijs de Jong: ,,Ja, dat is een fijn gevoel. We waren al tijden in gesprek met elkaar, steeds met het ministerie en de gemeente Amsterdam aan tafel, en met mensen van de UEFA en van de Johan Cruijff Arena. Dat was zo constructief, dat we eigenlijk nooit hebben getwijfeld dat het ging lukken. Maar het is wel lekker als er dan ook formeel een akkoord is – uiteraard onder voorbehoud van extreem tegenvallende ontwikkelingen rond het virus.’’

Heeft de druk vanuit de UEFA daarin een grote rol gespeeld? Voorzitter Aleksander Ceferin dreigde wedstrijden te verplaatsen.

,,Niet echt. We wisten al vrij lang dat we op 7 april een plan klaar moesten hebben. Daarin zijn we er steeds vanuit gegaan dat dat mét publiek kon, de ontwikkelingen rondom de vaccinaties en de sneltesten in gedachten nemend, maar óók de ervaringen van afgelopen zomer in Nederland. De resultaten van de FieldLab-experimenten droegen ook bij aan deze uitkomst.’’

12.000 toeschouwers komt neer op een kwart van de totale capaciteit van de Johan Cruijff Arena. Zit daar nog veel rek in?

,,Dat moeten we afwachten, maar we hopen van wel. Bij Nederland - Letland waren vorige week 5.500 mensen, dat was al een verademing ten opzichte van een leeg stadion. Stel je voor dat straks 20.000 à 30.000 mensen haalbaar is. Dat zou echt fantastisch zijn. Tegen Letland ging het met die sneltesten erg goed, dat biedt veel perspectief. We snappen dat we daarmee een offer vragen van het publiek, maar door te testen kun je straks significant méér mensen kwijt.’’

Hoe verhoudt Amsterdam zich tot de overige speelsteden op het EK?

,,Op dit moment staan we in de middenmoot. Een stad als Sint-Petersburg koerst nu al op een bezetting van vijftig procent. Dublin, Glasgow en München zitten voorlopig wat lager dan wij. Hopelijk behoren we in juni tot de top, qua publiek. We moeten een heel eind kunnen komen.’’

Hoe werkt dat met kaartjes? Het merendeel is al lang geleden verkocht, aanzienlijk méér dan 12.000 kaartjes per wedstrijd.

,,Klopt, na twee restitutie-rondes vanuit de UEFA denk ik dat ruim 80 procent van de totale capaciteit is verkocht. De kans is reëel dat meer mensen hun kaarten terug gaan sturen, aangezien het vermoedelijk niet gemakkelijk wordt om naar Nederland te reizen. Hopelijk komen we straks dicht in de buurt van het aantal mensen dat we daadwerkelijk kunnen toelaten. Zo niet, dan zal er geloot worden. Die procedure ligt bij de UEFA.’’

