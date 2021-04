Fans Cambuur vieren massaal feest en negeren avondklok, trainer Henk de Jong zegt: ‘Ga weg!’

De club promoveerde vrijdagavond officieus naar de eredivisie. Het elftal van De Jong won in eigen huis van Helmond Sport, 4-1. Die wedstrijd was even voor 22.00 uur afgelopen, waardoor tijdens het vieren van het promotiefeestje de avondklok al van kracht was.

Het lijkt nu zeker dat de Friezen in de Keuken Kampioen Divisie bij de eerste twee eindigen. Het doelsaldo van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie is namelijk veel beter dan dat van de concurrentie, terwijl er nog maar vier wedstrijden te spelen zijn. Cambuur was in 2016 voor het laatst actief in de eredivisie.