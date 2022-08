Fans FC Utrecht misdragen zich: duel met Ajax kort stilgelegd door vuurwerkbom

Tobias Lauritsen en domme rode kaart Rashaan Fernandes helpen Sparta Rotterdam voorbij Go Ahead Eagles

Sparta heeft de eerste zege van het eredivisieseizoen binnen. Directe concurrent Go Ahead Eagles werd in Deventer met 0-1 verslagen. Basis van die zege was het doelpunt en het sterke spel van de Noorse spits Tobias Lauritsen, een uitstekend optreden van doelman Nick Olij en een oliedomme rode kaart van Rashaan Fernandes van Eagles.

12:59