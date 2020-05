Fans Feyenoord krijgen twee opties bij verlengen seizoenkaart, teller bij Ajax al op 20.000

Seizoenkaarthouders van Feyenoord krijgen daarbij twee opties voorgeschoteld. Er kan gekozen worden voor een ‘full support’-seizoenkaart of voor een regulier abonnement. Fans die kiezen voor de eerste optie zien af van financiële compensatie voor duels waarbij geen toeschouwers welkom zijn. Vanwege de coronacrisis is de verwachting dat in de eerste maanden van de competitie de stadions leeg zullen blijven.

Geen risico

,,De kans bestaat dat wij meerdere of (in het het slechtste geval) zelfs alle wedstrijden zonder publiek moeten spelen”, meldde Ajax vorige week bij de start van verkoop. ,,Daar hebben wij geen invloed op. Waar we wel invloed op hebben, is hoe we onze fans tegemoet gaan komen, mocht het zover komen.”