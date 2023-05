Fans Go Ahead willen slaatje slaan uit kampioensduel Feyenoord, club treedt streng op

Go Ahead Eagles heeft haar supporters gewaarschuwd voor het doorverkopen van tickets voor het uitvak van aankomende zondag bij Feyenoord. De club heeft geconstateerd dat er online kaarten zijn aangeboden en meldt dat doorverkopen verboden is.

GA Eagles is zondag tegenstander van Feyenoord en die ploeg hoopt in dat duel de landstitel te veroveren. De kaartverkoop voor het uitvak eindigde woensdagavond om 23.59 uur en in totaal maken 1015 supporters uit Deventer de reis naar Rotterdam.

Enkele kaarten voor het uitvak werden volgens de club aangeboden op Marktplaats en soortgelijke websites. De club reageert via een bericht op haar site. ,,Go Ahead Eagles wil benadrukken dat het doorverkopen van wedstrijdenkaarten voor Feyenoord-uit verboden is en zal hier dan ook streng tegen optreden”, valt te lezen.

Club neemt maatregelen

Er worden maatregelen genomen om het ‘oneigenlijk gebruik’ van wedstrijdkaarten te stoppen. Zo wordt iedereen die zondag arriveert bij het uitvak om een identiteitsbewijs gevraagd. Is de naam daarop niet gelijk aan de naam op het omwisselbiljet, dan wordt geen toegang tot het uitvak verleend.

Daarnaast blokkeert de club per direct omwisselbiljetten/wedstrijdkaarten die op Markplaats of soortgelijke websites worden aangeboden. Supporters die hun kaart op deze manier aanbieden, verliezen ook per direct hun uitkaartregistratie.

,,Tot na het gesprek dat met de gedragscommissie plaats zal vinden. Daarnaast is het niet uitgesloten dat er een beroep wordt gedaan op de KNVB-richtlijn voor het aanbieden/doorverkopen van toegangskaarten. Dit kan mogelijk leiden tot een landelijk stadionverbod van 18 maanden”, meldt de club nog.

Honderden euro’s

Feyenoord-supporters bieden online massaal op kaarten voor de kampioenswedstrijd van zondag. Er worden losse tickets aangeboden, maar ook gaan seizoenkaarten in de verkoop. In veel gevallen levert een ticket al snel honderden euro’s op.