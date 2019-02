Fans massaal op de foto met De Kromme

Bijzondere foto

Deze foto is genomen tijdens de Open Dag van Feyenoord augustus 1992. Op de foto staan mijn man Emile Groenewout en onze dochter Candy. Het was heel erg druk maar Willem nam de tijd voor iedereen. De rust zelve zoals hij was en nog steeds is. De foto hangt ook al jaren in het huis van mijn oudste broer. Deze foto maakte mijn schoonzus zo blij. Na haar overlijden in 2002 heeft deze foto een ereplaats gehouden in huis. Dat maakt deze foto extra bijzonder voor ons.

Glamourmannetjes

Het moet 1993 of 1994 geweest zijn. Ik was toen nog iets knapper dan nu en d-junior van een jaar of 9 á 10, bij VV Lekkerkerk. Een bijzonder getalenteerde verdediger, basisklant bij de D2. Spijkerhard en met een enorm arbeidsethos. Met de hele jeugdafdeling van de plaatselijke VV bezochten we op een waterkoude ochtend in een schoolvakantie de training van Feyenoord. Met al die glamourmannetjes had ik toen al weinig. De Blinkers, Tauments en Obiku’s van deze wereld, zeg maar.



Ik keek vooral naar John de Wolf en Ruud Heus. En natuurlijk Willem van Hanegem, want enig historisch besef zat er toen al wel in. Stiekem was ik toen een beetje voor Ajax, zoals half Nederland. Maar die dag zorgde er toch voor dat ik even serieus ging twijfelen. En dan vooral vanwege Van Hanegem. Van Van Gobbel heb ik alleen onthouden dat hij in een rappe auto heel snel weer weg scheurde. Ed de Goey moet zelfs al bijna weer thuis zijn geweest, toen de laatste speler nog van het trainingsveld sjokte. Maar Van Hanegem niet. Die ging rustig met iedereen op de foto, in z’n trainingspakkie. Dat onthoud je heel je leven.



Van Hanegem tijdens de training van Feyenoord met de jonge sportverslaggever Arjan Schouten aan zijn zij

Oma

Zij zijn goede vrienden uit 'die goeie ouwe tijd'. Oma Jo kende Willem persoonlijk vanuit de tijd dat zij als trouwe fan land en stad afrees voor haar club Feyenoord. Via via is haar kleinzoon reeds in contact gekomen met Willem en heeft deze gevraagd om bejaarde oma Jo nogmaals te bezoeken. Nog geen twee weken later verraste Willem oma Jo met een bezoek aan haar, bij haar kleinzoon thuis.



De verrassing was groots en de reactie op de foto is hiervan het bewijs. Oma Jo, die met haar 83 jaar dementerende is, wist haar tijd met Willem tot in detail voor zich te halen, wat zorgde voor een geweldige reünie die oma Jo niet gauw zal vergeten. De middag was zo geslaagd, dat Willem bewust te laat kwam bij zijn volgende afspraak, met als reden: ,,Nu even niet hoor, ik ben nu bij oma”.

Schoenenhok

Juli 1978, een trainingsdag van AZ‘67. Willem maakt op bijgaande foto een mannetje van 11 uit Tilburg heel erg blij. Hij neemt me mee naar de kleedkamer om even een kijkje te nemen achter de schermen. Veel bekende voetballers zijn al aanwezig, onder wie Hugo Hovenkamp, Kristen Nygaard en Kees Kist. Hovenkamp is zijn schoenen vergeten. Hij vraagt of ik die even wil halen in het schoenenhok aan de overkant. ‘Tuurlijk, zo terug’, vertel ik. Hovenkamp reageert met ‘bedankt’ in de relaxte sfeer van de kleedkamer. Het was voor mij een hele mooie jeugdherinnering.



Willem van Hanegem in juli 1978

Grote held

Deze foto is gemaakt in 2014 als verrassing voor mijn vader: een ontmoeting met zijn grote held. We zijn Willem voor altijd dankbaar voor deze dag. Onze lieve vader, schoonpa en allerliefste opa is in 2017 helaas overleden. Tot aan zijn dood vertelde hij over de ontmoeting met zijn grote held. Deze foto betekent daarom heel veel voor ons. Willem, gefeliciteerd met uw 75ste verjaardag.



Willem van Hanegem in 2014

Feilloze analyse

Na de bekerfinale van 2018 kwam ik Willem tegen voor De Kuip. Feyenoord won van AZ en Willem had zichtbaar genoten. Ik vroeg Willem wat hij van de wedstrijd vond. Ik was waarschijnlijk al de 86e die hem die vraag stelde. Ik verwachtte een kort antwoord, maar nee. Een feilloze minutenlange analyse volgde. Ik luisterde aandachtig, maar toen gebeurde het; Willem vroeg wat ik van de wedstrijd vond. Oeps... Stotterend probeerde ik zijn eigen woorden te herhalen; Willem luisterde aandachtig. Bedankt Willem.

Voetbalhumor

Het was de dag dat Feyenoord kampioenswedstrijd speelde tegen Heracles. Willem deed er een half uur over om bij zijn auto te komen. Wij riepen elke keer tegen supporters: ,,Daar loopt Willem en hij wil graag op de foto!’’ Willem werd helemaal gek en moest keihard lachen om deze voetbalhumor. Uiteindelijk ging hij toch maar met ons op de foto.

Willem van Hanegem vlak voor de kampioenswedstrijd van Feyenoord in 2017

Rugnummer 10

Wij bezochten de trainingen geregeld en De Kromme wist dat wij vanuit Venlo kwamen. Daardoor nam hij elke keer als we er waren uitgebreid de tijd om een praatje met ons te maken. Mijn zoon kreeg in die periode van hem een shirt van FC Utrecht met de naam Willem én rugnummer 10 cadeau.