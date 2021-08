Favorieten Emmen en Volendam beginnen met domper aan nieuw seizoen

Laatstgenoemde was tijdens zijn officiële debuut namens FC Emmen weliswaar direct trefzeker, maar een eerste driepunter van het nieuwe seizoen leverde het niet op. Good old Glynor Plet zette de thuisploeg namelijk al na vier minuten op voorsprong. Hilterman trok de stand ruim twintig minuten later gelijk, waarmee de eindstand direct bepaald was. Emmen incasseerde daardoor de eerste tik in het nog prille seizoen, waarin de degradant direct weer terug wil keren naar het hoogste niveau.