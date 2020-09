FC Dordrecht-coach Van den Ham heeft verhoging en blijft uit voorzorg thuis

Supporters FC Emmen mogen naar drie duels gratis een kind meenemen

5 september FC Emmen stelt volwassen bezoekers voor de eerste drie thuiswedstrijden in het nieuwe seizoen in de gelegenheid om kinderen tot en met de leeftijd van 11 jaar gratis mee te nemen. ,,Per volwassene mag er één kind mee, je hoeft dit niet van tevoren aan ons door te geven”, meldt de club. Het kind mag naast, voor of achter diegene zitten.