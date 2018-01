FC Eindhoven en coach Van Leeuwen uit elkaar

De 44-jarige Van Leeuwen ondertekende afgelopen zomer een contract voor één seizoen bij de club uit de Jupiler League. Begin december liet de trainer al weten aan het einde van het seizoen te vertrekken. De bedoeling was toen nog dat hij het seizoen zou afmaken, maar dat gaat toch niet gebeuren.



Pascal Maas neemt voorlopig de taken van Van Leeuwen over. FC Eindhoven meldt bijna rond te zijn met een nieuwe hoofdcoach.



,,Bij FC Eindhoven heb ik een mooie tijd gehad en ik wil daar iedereen voor bedanken. Ik ga me nu richten op de voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen als hoofdtrainer bij Rijnsburgse Boys'', aldus Van Leeuwen, die eerder bij VVSB werkte en met die club de halve eindstrijd van de KNVB-beker bereikte.