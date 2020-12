Gudde gaat tot oktober door als KNVB-voorzitter betaald voetbal

14 december De raad van commissarissen betaald voetbal heeft Eric Gudde tot 1 oktober 2021 herbenoemd als voorzitter bestuur betaald voetbal van de KNVB. Hij heeft sinds november 2017 de dagelijkse leiding over het betaald voetbal. Voor hem is het zijn eerste herbenoeming. Dat die slechts voor één jaar is, heeft ermee te maken dat Gudde op 1 oktober 2021 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.