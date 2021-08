FC Emmen moet wennen aan de eerste divisie: ‘De supporters zijn nooit boos geweest’

Door Nik Kok



Twee weken duurde de periode van grote teleurstelling voor Dick Lukkien na die dramatisch verlopen penaltyreeks tegen NAC in mei, die een einde maakte aan drie heerlijke seizoenen eredivisie voor FC Emmen. ,,Daarna zijn we met z’n allen gaan zitten en hebben de schouders eronder gezet om in het nieuwe seizoen weer goed voor de dag te komen.” Dat viel niet mee altijd. ,,We wisten dat we afscheid moesten nemen van de nodige spelers en we wisten ook dat we naar een andere categorie spelers moesten gaan kijken. Toch denk ik dat het is gelukt.”