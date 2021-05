FC Emmen niet bang voor play-offs: ‘Dit voelt niet als een tik, maar nú moet het gebeuren’

,,We moeten zorgen dat we deze teleurstelling snel van ons afschudden en dat we klaar zijn voor de play-offs. We moesten winnen en hebben dat overtuigend gedaan", zo analyseerde coach Dick Lukkien bij ESPN. Dat FC Emmen met 0-4 won van VVV-Venlo geeft ook De Leeuw veel vertrouwen: ,,Als we het nuanceren en kijken waar we vandaan komen, is het mooi dat we play-offs hebben gered. Je hoopt die natuurlijk te ontlopen, maar Willem II was gewoon net iets beter dit seizoen. Prima, dan moeten we het in de play-offs doen.”

Toen Willem II - Fortuna Sittard even 1-1 was, kreeg De Leeuw toch nog even hoop: ,,Je gaat toch hopen als je hoort dat het daar 1-1 staat. Maar nadat ik hoorde dat het 2-1 was geworden hoorde ik niets meer dus toen wist ik wel hoelaat het was", aldus De Leeuw, die met FC Emmen wil leren van de uitschakeling van zowel De Graafschap als Almere City FC in de play-offs: ,,Je ziet dat de best gekwalificeerde ploegen er zomaar uit kunnen liggen dus we zijn gewaarschuwd. Clubs uit de eredivisie hebben in de play-offs alles te verliezen, maar gelukkig zitten wij niet in een neerwaartse spiraal. Het is nog twee keer één wedstrijd en daarin moet het gebeuren.”

Ook Glenn Bijl heeft veel vertrouwen: ,,Dit is heel zuur, maar vanaf morgen gaan we onszelf weer opladen. We wisten honderd procent zeker dat we deze wedstrijd gingen winnen en Willem II speelde tegen Fortuna, wat een lastige ploeg is. Dus we hadden wel hoop, maar nu is er toch een kleine teleurstelling. Het is altijd lastig om play-offs te spelen, want de beste ploeg wint niet altijd.”

