FC Emmen strikt Oussama Darfalou: ‘Helaas is het in zijn tijd bij Vitesse nooit tot een huurdeal gekomen’

Emmen neemt Darfalou transfervrij over van de Marokkaanse club MAS Fes. ,,We volgden Oussama al langer”, zegt voorzitter Ronald Lubbers. Hij kan qua dynamiek iets extra’s brengen, datgene waar we naar op zoek waren. Helaas is het in zijn tijd bij Vitesse nooit tot een huurdeal gekomen. Toen de mogelijkheid zich voordeed om hem tegen EU-voorwaarden transfervrij over te nemen, waren we er snel uit.”