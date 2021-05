FC Emmen voorkomt met zege directe degradatie en mag blijven dromen van plek vijftien

In de degradatiestrijd heb je soms een portie geluk nodig. Precies dat was in het voordeel van Emmen. Na 21 minuten schoot Sergio Peña de thuisploeg vanaf elf meter op voorsprong, nadat Michael de Leeuw knullig in het gezicht werd geschopt door Ibrahim Dresevic. Amper zeven minuten later kwam de thuisploeg met een man meer te staan. Scheidsrechter Bas Nijhuis gaf na een overtreding van Lasse Schøne eerst nog geel, maar de VAR constateerde dat hij zijn voet keihard op de enkel van Jari Vlak plantte.