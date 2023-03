FC Groningen en Jetro Willems doen aangifte na klap door supporter, spelersvakbond schrikt van incident

Met nog tien minuten op de klok tijdens de ‘Derby van het Noorden’ ontstond in de hoek van het stadion onrust bij een groep FC Groningen-hooligans. Daarop besloot FC Groningen-speler Willems de stewards een handje te helpen. Behendig sprong de linksback over de boarding en maande de supporters tot kalmte. Een hooligan wurmde zich langs enkele anderen en gaf Willems een harde vuistslag in het gezicht.

De minderjarige jongen die zou hebben geslagen werd na de wedstrijd aangehouden, maar mocht vandaag weer naar huis. Hij wordt nog wel verdacht van mishandeling. Een meerderjarige man die het veld bestormde zit nog vast.

Spelersvakbond VVCS geschrokken

Spelersvakbond VVCS is geschrokken dat er opnieuw een voetballer is belaagd door een toeschouwer. ‘Veldbestormers, bierdouches... Absurd! We wijzen als VVCS de KNVB nogmaals op de verplichting om voor een veilige werkomgeving voor spelers te zorgen’, schrijft de VVCS op Twitter.

Het geweld richting Willems zorgde voor veel ophef. De speler zelf bleef rustig. Algemeen directeur Wouter Gudde reageerde woedend. ,,De sfeer in het stadion was al die tijd goed. Tot een klein groepje linksonder voor veel onrust zorgde, met als absoluut dieptepunt de klap die aan Jetro is uitgedeeld door een hersenloze imbeciel.”

Vorige maand ging het ook al mis bij de wedstrijd van PSV tegen Sevilla in de Europa League. Een aanhanger van PSV kwam het veld op en viel de doelman van de Spaanse club aan. De 20-jarige man uit Roermond is veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. Vorig jaar kreeg FC Twente-speler Vaclav Cerny in de wedstrijd tegen Heracles bij een opstootje een klap van een fan van Heracles.

