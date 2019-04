FC Groningen heeft bij zege op De Graafschap play-offs weer in het vizier

Week van de waarheid begint voor Vitesse met AZ

8:07 • Cruciale week voor Vitesse, dat zich met zege op AZ nog kan mengen in strijd om plek 4 • Zondag wacht kraker tegen PSV • Nummer 4 AZ kan bij zege gat met naast belagers vergroten tot minimaal zes punten • Scheidsrechter in Gelredome is Allard Lindhout