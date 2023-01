FC Groningen is boos op Heerenveen en laat supporters thuis: ‘Het is onacceptabel’

Burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen nam voor het duel van komende zondag maatregelen, omdat er voorgaande seizoenen vaak ongeregeldheden waren bij de duels tussen Heerenveen en Groningen. ,,Het uitgangspunt in Heerenveen is altijd de gastvrijheid en toegankelijkheid’’, zegt hij. ,,Maar tegelijkertijd willen we ook dat alle supporters veilig kunnen genieten van een voetbalwedstrijd, waar ze ook zitten in het stadion. Dat geldt voor iedereen, in en om het stadion. Het mag niet zo zijn dat personeel, toeschouwers, spelers, politiemensen of stewards zich onveilig voelen.’’