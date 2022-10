FC Groningen is ziek, zaakwaarnemer van Frank Wormuth gooit olie op het vuur met uithaal naar journalisten

Nederlaag voor de geschiede­nis­boe­ken: nog nooit ging Ajax zo voor schut

De pijnlijke avond van Ajax tegen Napoli is er eentje met historische waarde. De Amsterdammers verloren in de derde speelronde van de Champions League in eigen huis met 1-6 van Napoli en dat gebeurde niet eerder in Europees verband.

