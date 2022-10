FC Groningen kan na maand vol nederlagen weer eens juichen in Dordrecht

De eerste helft speelde zich voornamelijk op de helft van de thuisploeg af, al wist FC Groningen, aan de Krommedijk voetballend in speciale zwarte shirts om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek in de provincie, lange tijd ook niet echt iets te creëren. Dat veranderde toen Neraysho Kasanwirjo vijf minuten voor rust de bal kreeg. Op de rand van het vijandige strafschopgebied kapte hij naar zijn linker om vervolgens uit te halen: 0-1 en de verdiende voorsprong.



Na de pauze bleef Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh geblesseerd achter in de kleedkamer. Jan de Boer kwam voor hem in de plaats en hij werd vroeg in de tweede helft gered door de paal bij een inzet van Feyenoord-huurling Aliou Baldé. Niet veel later trof Ricardo Pepi aan de andere kant ook het houtwerk. Het was niet de laatste keer dat de Amerikaanse spits dicht bij een treffer was, maar tot twee keer toe lag de Dordrechtse reservedoelman Trevor Doornbusch in de weg. Rechtsback Kasanwirjo had het vizier een stuk scherper staan, want met nog tien minuten te spelen besliste hij met het hoofd de wedstrijd. Uiteindelijk pikte Pepi vlak voor tijd dan ook nog zijn doelpuntje mee en zo won FC Groningen na een maand vol nederlagen weer eens.