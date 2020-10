FC Groningen maakt ondanks coronacrisis toch winst

Het eigen vermogen ging van 2,3 miljoen euro in de min naar 600.000 euro in de plus. ,,FC Groningen heeft de financiële positie behoorlijk kunnen versterken. Dit is echter ook noodzakelijk om de gevolgen van de coronacrisis voor dít seizoen te kunnen opvangen, want elke thuiswedstrijd zonder publiek is de voorziene schade op dit moment circa 450.000 euro", aldus de club.



Groningen moest in het voorjaar hard ingrijpen toen de competitie als gevolg van het coronacrisis was afgebroken. De club ontsloeg in mei elf medewerkers en besloot vijf openstaande vacatures niet in te vullen.