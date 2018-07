FC Groningen speelt gelijk tegen Werder met invaller Klaassen

Groningen kreeg voor rust via Tom van Weert de grootste kans. In de tweede helft was Werder tot twee keer toe dicht bij een doelpunt. Doelman Sergio Padt redde beide keren knap.



Davy Klaassen, de nieuwe aanwinst van Werder Bremen, speelde zo'n 25 minuten maar kon niet het verschil maken. Dat deed hij twee dagen eerder wel, toen hij bij zijn debuut in het oefenduel met Arminia Bielefeld meteen de winnende goal maakte.



FC Groningen speelt zaterdag in Haren de laatste oefenwedstrijd. Caen, uitkomend in de hoogste Franse divisie, is dan de tegenstander. De eerste competitiewedstrijd van Groningen is zondag 12 augustus in Arnhem tegen Vitesse.