FC Groningen verrast door Dallinga: ‘Dat hij er al 24 heeft gemaakt, is echt heel knap’

,,Ik had wel verwacht dat Thijs het goed zou gaan doen bij Excelsior. Maar die 24 doelpunten had ik niet verwacht, zo eerlijk moet ik zijn”, zegt Buijs, die zijn profloopbaan tussen 2001 en 2004 ook begon bij Excelsior en daarna overstapte naar FC Groningen.



,,Hij doet het extreem goed en scoort aan de lopende band. We hebben hem eind vorig jaar weer bij de groep gehaald na een lange blessure. Hij trainde toen regelmatig mee en is een paar keer ingevallen. Hij was een paar keer dicht bij een doelpunt in de eredivisie. Als je dan een niveau lager gaat spelen in de Keuken Kampioen Divisie, verwacht je wel dat hij daar iets gaat laten zien. Maar dat hij er al 24 heeft gemaakt, dat is echt heel knap. Hopelijk voor hem blijft hij die lijn doorzetten. Maar ons is er alles aan gelegen om te zorgen dat dat woensdag even niet het geval is.”