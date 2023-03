FC Groningen woest op Joey Kooij na rode kaart tegen Feyenoord: ‘We voelen ons bestolen’

Määttä moest inrukken nadat hij - met al geel op zak - de bal via de op de grond liggende Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh over de zijlijn schoot. Terwijl de grensrechter stoïcijns voor een ingooi vlagde, besloot scheidsrechter Joey Kooij dat een tweede gele kaart op zijn plaats was. Met tien man hield Groningen nog lang stand, tot Oussama Idrissi vlak voor tijd alsnog toesloeg.

,,Natuurlijk ben je boos, in mijn optiek is het een heel slechte beslissing, die rode kaart”, reageerde Verrips direct na het laatste fluitsignaal aan de rand van het veld. ,,De bal is nog binnen de lijnen en hij probeert die weg te schieten. De bal komt dan tegen die jongen aan, maar dat kan nooit een gele kaart zijn. Als het spel stilligt, was het een ander verhaal geweest.”