FC Groningens zoektocht naar trainer verloopt moeizaam, Fledderus krijgt meerdere afwijzingen

Na het desastreuze dienstverband van de ontslagen Frank Wormuth zat Fledderus met twee mogelijke nieuwe trainers om tafel. ,,Met één van hen konden we zelfs al diepgaand de inhoud bespreken’’, zegt de technisch directeur, die niet op namen wilde ingaan. Naar verluidt was FC Groningen al dicht bij de komst van PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder, maar hij bedankte deze week alsnog voor de eer. Ook werden Dick Lukkien (FC Emmen) en Joseph Oosting (RKC Waalwijk) benaderd.

Fledderus: ,,De één wil tussentijds niet weg bij zijn huidige club, een ander mag niet vertrekken van zijn werkgever. Weer een ander waardeert de gesprekken, maar vindt de timing om over te stappen niet goed, zo midden in een seizoen. Daarom hebben we contact gezocht met Dennis (Van der Ree, red.) omdat er een oplossing moet komen. Maar ons idee is wel om verder te gaan met de zoektocht. Of trainers niet willen door de situatie bij FC Groningen? Dat gevoel heb ik niet, maar wellicht speelt het mee dat het wel een klus is.’’