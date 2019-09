FC Transfervrij: van Champions League-finale tot clubloos

De voetbalcompetities zijn al even onderweg en de transfermarkt is gesloten, maar er zijn nog altijd gerenommeerde voetballers vrij die eerder in Nederland speelden. Een top 5.

1. Michel Vorm

Zat bij de Champions League-finale voor het laatst bij een wedstrijdselectie. De doelman bleef op de bank, al speelde hij in vijf jaar tijd nog geregeld bij Tottenham Hotspur. De nu 35-jarige Vorm viel eerder in Engeland op bij Swansea City, waar hij wel wekelijks in de Premier League keepte. De oud-international had deze zomer contact met zijn vorige club FC Utrecht over een terugkeer, maar is nog altijd transfervrij.

Volledig scherm Vijf jaar lang was Michel Vorm de ervaren stand-in voor Hugo Lloris bij Spurs. © Getty Images

2. Alexander Büttner

Een andere voetballer die in de Engelse top speelde, maar nu geen club heeft is de 30-jarige Alexander Büttner. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger werd in 2013 nog kampioen met Manchester United, maar mocht afgelopen zomer zomaar vertrekken bij Vitesse. Daar was de linkspoot 2,5 jaar eerder teruggekeerd van een reis die hem ook langs Dinamo Moskou en Anderlecht voerde.

Volledig scherm Alexander Büttner heeft alleen maar oog voor de bal in duel met Youssef El Jebli van De Graafschap. © Theo Kock

3. Vurnon Anita

Wie net als Büttner vorig jaar nog wekelijks in de eredivisie speelde, maar nu thuiszit is Vurnon Anita (30). De oud-Ajacied deed bij Willem II weer ritme op, nadat hij in de zes jaren daarvoor speelde in Engeland bij grote clubs als Newcastle United (Premier League) en Leeds United (Championship). Bij die laatste club had hij nog een doorlopend contract, maar dat werd op deadline day ontbonden.

Volledig scherm Vurnon Anita was vorig jaar nog op meerdere plekken inzetbaar bij Willem II. © BSR Agency

4. Keisuke Honda

VVV verraste met Lee Cattermole, maar hoopte deze zomer stiekem ook op Keisuke Honda. De 33-jarige Japanse vedette is clubloos sinds zijn vertrek bij het Australische Melbourne City. Honda zoekt nog een nieuwe club en trainde deze zomer zelfs weer mee in Venlo, waar hij zijn loopbaan lanceerde. Voetbalde daarna in Rusland (CSKA Moskou) en Italië (AC Milan), maar ook in Mexico (Pachuca).

Volledig scherm Keisuke Honda was afgelopen zomer in ieder geval voor even terug in Venlo. © ANP XTRA Voetbal

5. Piet Velthuizen

Zou als Vitesse-talent net als Büttner de top bestormen, maar de kleurrijke keeper uit Nijmegen heeft op 32-jarige leeftijd opnieuw geen club. Dat overkwam hem vorig seizoen ook al, maar toen viste John van den Brom hem nog op. Was een jaar reservedoelman bij AZ. Fitter dan ooit trok hij daar de deur weer achter zich dicht, maar wel met het voornemen om nog een paar jaar door te gaan.