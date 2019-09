FC Twente aast op historische serie, AZ matig in uitduels

Naast de kraker tussen PSV en Ajax staan er dit weekend uiteraard nóg acht wedstrijden op de rol in de eredivisie. AZ gaat op visite bij ADO Den Haag, Feyenoord reist af naar FC Emmen én de Twentse derby is terug. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureau GraceNote blikken we vooruit op de zesde speelronde in de eredivisie.

FC Twente - Heracles Almelo (vandaag 20.00 uur)

De Twentse derby is in ere hersteld, nu FC Twente weer terug is na een jaartje in de Keuken Kampioen Divisie. Dat lijkt op voorhand vooral goed nieuws voor de thuisploeg, die tien van de laatste elf derby's op eigen bodem won, inclusief de laatste zes. Op 10 februari 2012 won Heracles met 2-3.

FC Twente (drie keer winst, drie keer gelijk) is nog ongeslagen na zes duels in de eredivisie. Slechts één gepromoveerde club bleef ooit ongeslagen in zijn eerste zeven duels van een Eredivisie-seizoen: GVAV-Rapiditas won in het seizoen 1960/1961 vier keer en speelde drie keer gelijk.

Volledig scherm Heracles © AD Volledig scherm FC Twente © AD

Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk (zaterdag 18.30 uur)

De laatste keer dat RKC won op bezoek bij Sparta in de eredivisie was op 9 april 1999: 0-1. Hans van Arum maakte toen het enige doelpunt. In de Keuken Kampioen Divisie won Sparta vorig seizoen beide duels tussen de twee ploegen: 0-1 en 2-1. In elk van Sparta’s laatste negen eredivisie-duels scoorden zowel de Rotterdammers als hun tegenstander minimaal één keer. In totaal vielen er 41 doelpunten in die negen duels (gemiddeld 4,6 per wedstrijd). RKC is op zijn beurt de laatste ploeg (samen met Fortuna Sittard) die dit seizoen nog niet heeft gewonnen.

Volledig scherm RKC © AD Volledig scherm Sparta © AD

FC Groningen - PEC Zwolle (zaterdag 19.45 uur)

Een van de twee confrontaties van vorig seizoen tussen beide ploegen ging de geschiedenisboeken in. De wedstrijd in Zwolle werd over twee dagen gespeeld nadat op 24 april het duel in de tweede helft gestaakt werd wegens onweer. De laatste 35 minuten werden op 29 april.

Dit seizoen doen FC Groningen en PEC het thuis bepaald nog niet goed: zij zijn de enige clubs die dit seizoen nog geen punt veroverden op eigen veld. De Groningers stonden sowieso pas vier minuten op voorsprong deze jaargang, het minste van alle teams. Iliass Bel Hassani kan het clubrecord van PEC Zwolle evenaren door in vier opeenvolgende eredivisieduels te scoren. Rini van Roon (twee keer, allebei in 1983), Peter van der Hengst (1985), Foeke Booy (1987) en Lars Veldwijk (2015) deden dit eerder.

Volledig scherm PEC © AD Volledig scherm FC Groningen © AD

Willem II - VVV-Venlo (zaterdag 19.45 uur)

De Limburgers spelen graag in Tilburg, zo bewijzen de cijfers. VVV won in totaal zeven keer op bezoek bij Willem II in de Eredivisie, minstens drie keer vaker dan bij ieder ander team. De voortekenen zijn sowieso redelijk gunstig voor VVV, want Willem II verloor vier van de laatste vijf thuisduels in de Eredivisie, met als uitzondering een 2-1 overwinning op FC Emmen op 24 augustus. De ploeg van Robert Maaskant (ex-Willem II) is bovendien zeer effectief. VVV noteerde dit Eredivisie-seizoen de minste schoten (47 stuks), maar scoorde wel negen keer. Alleen Twente (25 procent), AZ en PEC Zwolle (beiden 20 procent) zijn efficiënter dan de club uit Venlo.

Volledig scherm VVV © AD Volledig scherm Willem II © AD

Vitesse - Fortuna Sittard (zaterdag 20.45 uur)

De laatste eredivisie-overwinning van Fortuna op Vitesse in Arnhem was op 6 maart 1999: 1-2. Volgens de cijfers lijkt het niet erg waarschijnlijk dat de Limburgers dat kunstje gaan herhalen. Vitesse verloor vorige week bij PSV (5-0)maar verloor onder trainer Leonid Slutsky nog nooit opeenvolgende eredivisie-duels. Sterker nog: de laatste keer dat Vitesse twee duels op rij verloor was in maart-april 2018 onder Henk Fraser: 0-3 tegen Roda JC en 1-0 bij NAC Breda. Fraser moest na die nederlagen overigens direct vertrekken.

Volledig scherm Fortuna © AD Volledig scherm Vitesse © AD

SC Heerenveen - FC Utrecht (zondag 12.15 uur)

Heerenveen won geen enkele van zijn laatste acht eredivisie-duels met FC Utrecht sinds een 1-2 uitoverwinning op 18 januari 2015. Ook wonnen de Friezen geen van de laatste vijf competitieduels, sinds een 0-4 overwinning bij Heracles Almelo in de eerste speelronde. Vorig seizoen won Heerenveen ook zijn eerste wedstrijd van het seizoen en daarna zes

Bij FC Utrecht gaat de spotlight op twee spelers. Gyrano Kerk was dit Eredivisie-seizoen direct betrokken bij vijf doelpunten van FC Utrecht (twee goals, drie assists), meer dan iedere andere speler. Daarnaast kan Willem Janssen kan zijn 350ste eredivisie-duel spelen. Hij is al de meest ervaren speler van alle huidige Eredivisie-spelers.

Volledig scherm FC Utrecht © AD Volledig scherm Heerenveen © AD

FC Emmen - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

Voor Robin van Persie zal de laatste ontmoeting tussen beide ploegen warme herinneringen oproepen. In De Kuip maakte hij namelijk een hattrick: dat was de enige hattrick voor Van Persie in de eredivisie en zijn laatste in zijn carrière. Bij FC Emmen zijn het dit seizoen juist veel verschillende spelers die tot scoren komen: alle vijf de doelpunten werden gemaakt door verschillende spelers: Nick Bakker, Marko Kolar, Nikolai Laursen, Glenn Bijl en Michael de Leeuw.

Feyenoord is dit seizoen nog ongeslagen. In slechts één van de voorgaande zeven seizoenen was Feyenoord ook na zes duels nog ongeslagen: in het kampioensjaar 2016/2017 (zes overwinningen). Jaap Stam kan de eerste trainer worden sinds Ronald Koeman in 2011 die ongeslagen blijft in zijn eerste zes competitieduels als coach van Feyenoord.

Volledig scherm Feyenoord © AD Volledig scherm FC Emmen © AD

ADO Den Haag - AZ (zondag 16.45 uur)

Beide ploegen zullen een ‘thuisgevoel’ hebben. Voor ADO is dat logisch, terwijl AZ vanwege de problemen met het eigen AFAS Stadion al drie duels in Den Haag speelden. Eerder waren FC Mariupol (4-0, EL kwalificatie), FC Groningen (0-0, eredivisie) en Sparta (5-1, eredivisie) de tegenstanders. AZ won daarnaast zijn laatste vijf uitduels bij ADO in de eredivisie, sinds een 2-1 nederlaag op 27 april 2014.

AZ won echter nog nooit zes uitduels op rij bij een specifieke tegenstander en is de laatste tijd niet echt op dreef in uitduels. De Alkmaarders wonnen slechts één van de laatste acht uitwedstrijden in de eredivisie, een 0-2 zege op bezoek bij promovendus RKC Waalwijk op 11 augustus 2019.