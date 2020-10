FC Twente boekt klinkende zege na foutenfestival PEC

Door Leon ten Voorde



FC Twente herstelde zich met de zege van de nederlagen eerder deze week tegen FC Utrecht en De Graafschap. Door de vierde zege van het seizoen blijft de ploeg van Ron Jans heel knap in de kopgroep van de eredivisie.

Volledig scherm Thomas Lam. © BSR Agency Hoe merkwaardig voetbal soms kan zijn, werd zaterdagavond nog eens bewezen in de eerste helft in Enschede. FC Twente - PEC Zwolle stond bij rust 3-0 en wie de wedstrijd niet heeft gezien zou ongetwijfeld hebben gedacht: wat een makkie voor de thuisploeg, dat Zwolle wordt even weggetikt. Het tegenovergestelde was waar. De tussenstand na 45 minuten deed geen enkel recht aan het wedstrijdbeeld. Het was zelfs ronduit bizar te noemen, omdat FC Twente totaal geen greep had op de Zwollenaren en vanaf de eerste minuut alleen maar achter bal en tegenstander aanliepen. De eerste helft was zelfs de slechtste van de Tukkers dit seizoen, hoe vreemd dat ook klinkt.

FC Twente kwam nooit onder de Zwolse druk uit en had grote moeite met de wisselwerking tussen de opkomende back en de buitenspelers. FC Twente kwam maar niet in de wedstrijd en was de bal voortdurend na een paar tellen alweer kwijt. Dat het bij rust desondanks 3-0 stond, had de ploeg van Ron Jans voor een groot deel aan oud-FC Twente-speler Thomas Lam te danken.

De aanvoerder, die toch al geen goede herinneringen aan De Grolsch Veste heeft, ging bij de eerste twee treffers gruwelijk in de fout. Na vijf minuten zag hij bij het uitverdedigen voor het doel langs Queensy Menig over het hoofd: 1-0.

Na een klein half uur spelen deed het hij het nog eens dunnetjes over door de bal te kort terug te spelen op doelman Zetterer. De slimme Danilo pikte de bal op en schoof de 2-0 binnen. Zes minuten later haalde PEC-trainer John Stegeman Lam naar de kant.

Wereldgoal

Alsof die tussenstand nog niet miraculeus genoeg was, werd het in de 33ste minuut ook nog 3-0. En hoe. De volley van Wout Brama na een hoekschop van Vaclav Cerny was geweldig en vloog via de binnenkant van de paal in het doel. Als Brama later terugkijkt op zijn loopbaan, zal hij ongetwijfeld deze treffer nog herinneren. Het mooie was wel dat deze hoekschop-variant in de aanloop naar het duel tegen PEC was ingestudeerd. Het was voor de aanvoerder de eerste goal voor FC Twente in de eredivisie sinds 2014.

PEC had dus de bal, maar ondank dat veldoverwicht kregen de bezoekers maar één grote kans. Die was voor de bij FC Twente opgeleide jongeling Eliano Reijnders. De manier waarop doelman Joël Drommel de bal van dichtbij onschadelijk maakte was fenomenaal.

Meteen na rust sloeg het genadeloos effectieve FC Twente weer toe. En opnieuw ging daar een Zwols foutenfestival aan vooraf. Linksback Jayden Oosterwolde reageerde na een onhandige uitworp van doelman Zetterer feller dan zijn tegenstander Clint Leemans, waarna hij Danilo meteen goed wegstak. De Braziliaan in bloedvorm behield het overzicht en bediende Cerny op maat: 4-0.

Mooi debuut Ilic

FC Twente speelde na die treffer uiteraard een gewonnen wedstrijd, al maakte Reijnders bij zijn terugkeer in Enschede nog wel een prachtige treffer voor PEC: 4-1. In de laatste tien minuten maakte Luka Ilic nog zijn debuut voor FC Twente. Zelden zal een nieuweling zo snel succes hebben gehad, want hij was amper in het veld, of hij omspeelde goalie Zetterer om vervolgens de bal beheerst 5-1 te tikken. Daarmee werd het een ongekend hoge score op een uiterst merkwaardige voetbalavond.

Volledig scherm 31-10-2020: Voetbal: FC Twente v PEC Zwolle: Enschede L-R: Luca Ilic of FC Twente ,Danilo of FC Twente © BSR Agency