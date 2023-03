FC Twente boekt na ‘tien doldwaze minuten’ eindelijk uitzege in eredivisie tegen onmachtig Fortuna

FC Twente heeft na een lange vormdip weer eens een uitwedstrijd weten te winnen. Tien wervelende minuten in de tweede helft waarin drie keer werd gescoord resulteerde in de 3-0-zege. Fortuna Sittard creëerde veel te weinig om goed tegenstand te bieden.

Bij Fortuna ontbrak sterspeler en aanvalsleider Burak Yilmaz wegens een blessure. Bij FC Twente was aanvaller Ricky van Wolfswinkel gepasseerd. Het duurde lang voordat de doelmannen in actie moesten komen. Twente-keeper Lars Unnerstall was de eerste bij schoten, van dichtbij, van Thomas Buitink en, van afstand, van Arianit Ferati. Aan de andere kant kon Robin Pröpper inkoppen uit een voorzet van Vaclav Cerny, maar redde verdediger Rodrigo Guth met de voet.

Van Wolfswinkel kwam na rust alsnog in het veld voor Sem Steijn. Pas daarna kwamen er grotere kansen, maar tot de 65ste minuut waren ook die niet al te gevaarlijk.

Volledig scherm Vaclav Cerny is blij na zijn doelpunt. © Pro Shots / Johan Manders

Maar de tien minuten daarna begon Twente te zweven over het veld, met name door Cerny en Manfred Ugalde. Cerny was de eerste die beheerst raak schoot in de 67ste minuut na zwak verdedigen van Fortuna. De Tsjech passeerde aan de rechterkant George Cox en schoot door de benen van verdediger Dimitris Siovas raak. Het was al zijn negende treffer van het seizoen.

In de 70ste minuut werd het 2-0 voor Twente. Na een snel genomen vrije trap belandde de bal van achteruit bij Ugalde. Hij had geen moeite doelman Ivor Pandur te passeren. Zeven minuten later was het duel beslist nadat opnieuw Ugalde raak kon schieten na een voorzet van Cerny. Hierna werd niet meer gescoord en boekte Twente de eerste uitzege sinds 23 oktober, toen het van Cambuur won met 1-0.

Door de zege blijft Twente op de vijfde plek staan. Fortuna blijft ondanks de nederlaag op de elfde positie.

