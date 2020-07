FC Twente doet aangifte wegens diefstal en vernieling spandoeken

Slot kan nog niet over Stengs beschikken: 'Bij hem zal het herstel iets langer duren’

25 juli AZ-trainer Arne Slot kon zaterdag in de verloren oefenwedstrijd in Alkmaar tegen Racing Genk (0-1) niet beschikken over Ron Vlaar, Myron Boadu en Calvin Stengs. Het drietal had de eerste trainingsweek niet helemaal goed doorstaan in fysiek opzicht. Met name smaakmaker Stengs zal daardoor in de beginfase van de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog wel wat geduld moeten hebben.