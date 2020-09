FC Twente en Heracles geschokt, maar wachten nog met reactie

Go Ahead Eagles

,,Dit voelt niet goed. Hier wilden we met z’n allen niet aan denken’’, aldus GA Eagles-directeur Jan Willem van Dop in een eerste reactie. De Utrechter had even eerder een kort overleg met de directeuren van de clubs in de Keuken Kampioen Divisie. De schok was aanzienlijk, merkte Van Dop. ,,Het is voorlopig een maatregel voor drie weken. Daar houden we ons nu maar even aan vast.’’