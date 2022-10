FC Twente heeft doelman Lars Unnerstall terug in topper tegen Feyenoord

Doelman Lars Unnerstall keert zondag in de kraker tegen Feyenoord terug in het doel van FC Twente. De 32-jarige Duitser miste vorige week het duel met Vitesse omdat hij ziek was.

Ook Daan Rots is weer beschikbaar. Hij is hersteld van zijn enkelblessure. De enige tegenvaller is nog altijd de afwezigheid van Michal Sadilek. Hij raakte in de derde wedstrijd tegen Volendam geblesseerd en heeft sindsdien geen minuut meer gespeeld.

„Een rentree is korte termijn niet te verwachten”, zegt FC Twente-trainer Ron Jans. „Het duurt ons en hem ook te lang. Hij had eerst alleen liesklachten, maar daar zijn oorklachten bijgekomen. Door oorsuizen heeft hij wat slechte nachten gehad.” Over de oorzaak is nog niets bekend.

Michal Sadilek maakte tegen Volendam zijn laatste minuten voor FC Twente.

Het duel van zondag tegen Feyenoord noemt Jans op voorhand „een geweldige wedstrijd.” Na acht duels heeft Feyenoord één punt meer dan FC Twente. Trainer Arne Slot is nog zoekende naar zijn ideale formatie en zag donderdagavond ook weer wat spelers geblesseerd wegvallen.

Volgens Jans maakt het niet zoveel uit met welke opstelling de Rotterdammers beginnen. „Als ze een andere speelwijze zouden hanteren, dan wordt het anders, maar dat verwacht ik niet. Feyenoord is nog in ontwikkeling. Ze beginnen vaak heel goed aan een wedstrijd, maar hebben nog moeite om dat niveau 90 minuten vol te houden. Wij willen proberen ons eigen spel te spelen. Tot voor kort deden we het in de grote duels vaak op wilskracht, duels en tweede ballen winnen. We kunnen ons nu ook steeds beter meten aan de bal met de topteams en dat willen we zondag graag bevestigd zien.”