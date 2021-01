FC Twente krijgt kansen genoeg, maar weet tegen Heerenveen weer niet te scoren

FC Twente had z’n zaakjes in tactisch opzicht goed voor elkaar. Het brein van de Friezen, Joey Veerman, werd uitstekend geneutraliseerd door de thuisploeg, die voortdurend veldoverwicht had. Heerenveen wachtte af, loerend op de fout bij de tegenstander. Opvallend bij FC Twente was de basisplaats voor Jesse Bosch. Dat ging ten koste van Luka Ilic. ,, De reden was energie, fitheid en frisheid. Ilic heeft de laatste tijd alles gespeeld, we wilden op het middenveld druk zetten, veel lopen en snel schakelen. Dat kan Jesse heel goed”, zo luidde de uitleg van trainer Ron Jans.

Middenveld in handen

Die opzet slaagde, want FC Twente zat er in de eerste helft bovenop, en had met de aanjagers Ramiz Zerrouki en Bosch het middenveld in handen. Het enige waar het elftal niet in slaagde was het maken van een treffer. Danilo en Bosch (2x) waren er dichtbij en met wat meer overzicht, rust en overtuiging had Queensy Menig de boel ook meerdere keren kunnen openbreken.