FC Twente maakt er drie in Letland en plaatst zich voor play-offs Conference League

In de laatste minuten voerde FC Twente de score op. De 19-jarige Besselink schoot vanaf ongeveer dezelfde positie als Rots raak en met een bekeken schuiver maakte Ünüvar er niet veel later 0-3 van. Beide invallers vierden hun doelpunt uitbundig met de honderden meegereisde fans. Besselink is de jongste FC Twente-speler die in een Europese wedstrijd scoort sinds Jan Vennegoor of Hesselink. De spits was 18 jaar oud toen hij 26 jaar geleden scoorde voor de Enschedeërs.



Tijdens de vorige voorronde van de Conference League was Sem Steijn de meest opvallende speler. Steijn, de zoon van Ajax-trainer Maurice Steijn, bleef in de return in Riga op de bank. Youri Regeer had een basisplaats.