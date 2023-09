FC Twente maakt vijf goals en pakt Super Cup weer ten koste van Ajax

Al na 39 seconden was het raak op het sportcomplex van Ajax. FC Twente scoorde via Liz Rijsbergen, die in de transferperiode de overstap maakte van ADO Den Haag. Vlak voor rust verdubbelde Twente de voorsprong via Renate Jansen.



In de 49ste minuut deed Ajax wat terug via Tiny Hoekstra, maar al snel was de Amsterdamse hoop verdwenen. Jansen maakte in de 59ste minuut haar tweede goal en de derde namens Twente. Via Wieke Kaptein en Eva Oude Elberink liep Twente uit naar 5-1. In de 85ste minuut bracht Romée Leuchter de eindstand op 5-2.



Bekijk hier de vroege 1-0 van Twente: