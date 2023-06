FC Twente maakte einde aan Sparta-droom en grijpt laatste Europese ticket

FC Twente is de laatste Nederlandse deelnemer aan Europees voetbal begin volgend seizoen. De Tukkers wonnen in de finale van de play-offs met 1-0 van Sparta, na het gelijkspel van afgelopen donderdag (1-1) genoeg om kwalificatie voor de tweede voorronde van de Conference League af te dwingen.

Het leverde het perfecte afscheid van onder andere trainer Ron Jans en clubicoon Wout Brama op. Ramiz Zerrouki had FC Twente donderdag ver in blessuretijd langszij gekopt op Het Kasteel en zijn ploeg daarmee van een prima uitgangspositie voorzien voor de return.

Twente was, nu in de Grolsch Veste, bijna de complete wedstrijd dominant en onderstreepte daarmee maar weer eens de ploeg te zijn die een Europees ticket verdient. Al het hele seizoen speelt de ploeg van trainer Ron Jans attractief voetbal en niet voor niets was de club met de vijfde plek stevig in handen de hoogst genoteerde deelnemer aan de play-offs.

Wout Brama

Maar het dit seizoen zo geweldig presterende Sparta moest dus nog wel even opzijgezet worden. Jans stelde Wout Brama (36) op, die zijn laatste wedstrijd speelde in zijn loopbaan en voor het eerst sinds november 2021 in de basis begon bij Twente, waarvoor hij 409 officiële duels speelde. Met de routinier in de ploeg was Twente de baas over Sparta. Voor rust redde Nick Olij meermaals knap in een wedstrijd die vermakelijker was dan de Champions League-finale gisteren tussen Manchester City en Internazionale.

Na rust kreeg Twente wat het verdiende. Sparta-verdediger Shurandy Sambo werkte een schot van Joshua Brenet dat voorlangs gegaan zou zijn, vrij onhandig in eigen doel. Daarmee moest Sparta noodgedwongen wat meer uit zijn schulp kruipen en dat leverde na ruim een uur een serie serieuze kansen op, onder andere voor Arno Verschueren die de lat raakte. Zoals Olij een goede rol speelde in de eerste helft, zo deed zijn collega aan de andere kant Lars Unnerstall dat in het tweede bedrijf.

Met iets meer precisie had Sparta er wellicht een verlenging uit kunnen slepen, maar op basis van het hele seizoen is Twente ook wel de terechte deelnemer aan Europees voetbal. Sparta had een droomseizoen kunnen bekronen met het ultieme, maar zal hoe dan vol trots terugkijken op een waanzinnig jaar. Dat het zo competitief was aan Twente, in onderlinge wedstrijden en in de eredivisie, is natuurlijk al een groot compliment voor een ploeg die vorig jaar bijna gedegradeerd was.

Brama kreeg een kwartier voor tijd zijn publiekswissel, in tranen verliet hij het veld. Met het Europese ticket kreeg hij het perfecte afscheid, net als andere (zekere) vertrekkers als trainer Jans en Zerrouki (Feyenoord).

