FC Twente na krappe zege dichter bij titel

De Graafschap-trai­ner De Jong: ‘Durf en lef tonen tegen PSV’

14:51 De Graafschap is niet van plan om zich zondag (12.15 uur) in het uitduel bij titelkandidaat PSV volledig in te graven. De Doetinchemse eredivisionist houdt in Eindhoven vast aan het vertrouwde concept met drie aanvallers.