FC Twente neemt uit meeste supporters mee in eerste divisie

Of FC Twente in Deventer of in Maastricht moest voetballen, de supporters waren overal te bekennen. Het hoogtepunt was ongetwijfeld FC Volendam. Liefst 1.400 uitsupporters waren getuige van de 1-2 overwinning. De minste fans reisden af naar Amsterdam. FC Twente was een week eerder al kampioen geworden, dus stond er tegen Jong Ajax niets meer op het spel.