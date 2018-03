FC Twente op dood spoor: Verbeek en Van Halst onder zware druk

Video Depay met hechtingen naar Oranje

10:17 Met een paar hechtingen boven zijn rechteroog meldt Memphis Depay zich in Zeist bij de nieuwe bondscoach Ronald Koeman van Oranje. De aanvaller van Olympique Lyon maakte gisteren in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille de winnende treffer, maar hij hield daar wel een snee aan over waar het bloed uit stroomde.