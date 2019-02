FC Twente profiteert in extremis optimaal van nederlaag FC Den Bosch

Twente nam het in eigen huis op tegen een ploeg in vorm: Eindhoven had vijf van de laatst acht duels gewonnen. De Tukkers kenden echter een nóg betere reeks: de afgelopen negen wedstrijden werden allemaal in winst omgezet. In de Grolsch Veste leek er vrijdagavond echter geen winnaar te komen, hoewel Twente zeker na rust de betere ploeg was. In de dying seconds werd het echter alsnog 1-0, toen Aitor Cantalapiedra en wel erg makkelijk gegeven pingel benutte.