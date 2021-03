FC Twente - Willem II

Ten Hag over Ihattaren: ‘Ik hoop dat hij weer bij zinnen komt’

3 maart Trainer Erik ten Hag is gecharmeerd van Mohamed Ihattaren. ,,Hij is een geweldig goede voetballer”, zei hij over de middenvelder die afgelopen weekeinde bij PSV buiten de selectie werd gehouden omdat hij zich niet professioneel zou hebben gedragen.