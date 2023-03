FC Twente wint weer niet: puntje na doelpuntenspektakel tegen Heerenveen

FC Twente kwam in de 25ste minuut op achterstand door een eigen doelpunt van Mees Hilgers. Robin Pröpper kopte in de 34ste minuut de gelijkmaker binnen voor de nummer 5 van de ranglijst. Manfred Ugalde, na rust in het veld gekomen, schoot FC Twente met een van zijn eerste balcontacten op voorsprong. Václav Cerny leek de wedstrijd te beslissen voor FC Twente (3-1), maar Heerenveen knokte zich terug met doelpunten van Milan van Ewijk en Kaib.