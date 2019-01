FC Twente worstelt in de schaduw

Door Leon ten Voorde



De klok is erop gelijk te zetten. Telkens als FOX Sports het kijkcijferkanon FC Twente overslaat rolt een lawine van kritiek richting de tv-studio’s in Amsterdam. Aanstaande zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Almere City tegenover de eredivisie geprogrammeerd en dan is er geen ruimte op de zender voor de Keuken Kampioen Divisie.



Met ruim 25.000 toeschouwers op vrijdagavond in de Grolsch Veste en 350.000 volgers op sociale media is FC Twente nog altijd de nummer 4 van het land. Clubs die de gedegradeerde landskampioen van 2010 op bezoek krijgen, hebben het allemaal over de wedstrijd van het jaar. Waar Twente ook speelt, het uitvak is steevast uitverkocht. Als enige eerstedivisionist werden de kwartfinales van de KNVB-beker bereikt. Daarin ontvangt de drievoudig winnaar van de ‘dennenappel’ (1977, 2001 en 2011) vanavond Willem II.