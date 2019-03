FC Twente zet reuzenstap richting de titel na zege bij Go Ahead Eagles

FC Twente heeft vanmiddag uitstekende zaken gedaan in de race naar het kampioenschap. Ondanks een zwakke tweede helft wonnen de Tukkers met 2-1 bij Go Ahead Eagles. Jari Oosterwijk en Aitor scoorden.

FC Twente kreeg al snel een grote kans via Fred Friday, maar de spits raakte het zijnet. Uit een hoekschop stichtte de thuisploeg ook al snel gevaar, maar het schot van Gino Bosz werd gekraakt. FC Twente kwam na ruim tien minuten spelen bijna op voorsprong via een kopbal van Peet Bijen, maar hij kopte over. Thomas Verheydt hoefde in de omschakeling de 1-0 alleen maar binnen te lopen, maar hij miste onbegrijpelijk.

Het was een wonder dat er in de eerste attractieve tien minuten geen treffer viel. Het duurde dan ook niet lang voor de eerste treffer genoteerd kon worden. Jari Oosterwijk kopte prachtig de 1-0 binnen. De voorzet van Aitor was perfect en ook Jelle van der Heyden had een belangrijk aandeel in de openingstreffer.

De openingstreffer gaf FC Twente lucht, want het verzet van Eagles was even gebroken. FC Twente kreeg ruimte om naar voren te spelen en ging op zoek naar de 0-2. Oosterwijk was daar, wederom met het hoofd, heel dichtbij. De wedstrijd bleef redelijk gelijk op gaan, aangezien FC Twente wat slordiger werd. Vooral Ricardinho had het zwaar met Jaroslav Navratil, die telkens gevaarlijk was, maar de Enschedeërs gingen rusten met een voorsprong.

Na rust speelde Eagles veel feller dan voor rust. FC Twente had het daar lastig mee en verloor de controle. Via Bakx kon de thuisploeg op gelijke hoogte komen, maar dat liet het na. FC Twente bracht Zehknini voor Friday, maar de Noor kon niet echt gevaarlijk worden. Het wachten was op de 1-1 en die viel. Thomas Verheydt kopte een fraaie voorzet van invaller Vince Gino Dekker binnen.