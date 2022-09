FC Utrecht boekt in Sittard eerste zege van seizoen, maar wangedrag eigen fans zorgt voor vieze nasmaak

Een wedstrijd die tweemaal gestaakt werd vanwege respectievelijk het gooien van vuurwerk en plastic bierbekers, een overdreven gegeven penalty en zeven doelpunten; saai was Fortuna Sittard – FC Utrecht allesbehalve vrijdagavond. De verdiende winnaar, zij het wat gelukkig? De ploeg van Henk Fraser, die daardoor de onderste regionen verlaat.



Het juichen van invaller Anastasios Douvikas verraadde de opluchting, direct na afloop. Met drie treffers had hij een groot aandeel gehad in de overwinning van FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. En die opluchting wilde hij graag kwijt, pal voor het vak met meegereisde supporters. Vooral dankzij hem heeft zijn zo zwak gestarte club weer wat lucht. En toch was het een avond met een zwart randje voor de Domstedelingen.

Net als tijdens de ontmoeting met Ajax zorgde de aanhang van de club namelijk voor overlast door met vuurwerk te gooien. De straffen zullen zich vermoedelijk opstapelen voor de clubleiding. Anderzijds lieten ook de Limburgse fans zich niet onbetuigd. Ook zij gooiden vrijdag met projectielen, in hun geval plastic bierglazen.

Volledig scherm FC Utrecht viert feest voor het uitvak. © ANP

Het gebeurde in een tweede helft, die ronduit enerverend was. Bas Dost opende na een prachtige pass van Jens Toornstra de score, waarna de volledig ongedekte Rodrigo Guth vervolgens gelijk maakte uit een corner van Mats Seuntjens. Nadat de chaotisch leidende scheidsrechter Allard Lindhout in een actie van Mickael Tirpan op Othmane Boussaid een penalty had gezien, wist de Griek daarna wel raad met dat buitenkansje. Na de 3-2 van Burak Yilmaz uit een terechte strafschop, tekende Douvikas even later voor zijn derde goal, 2-4. Noslin maakte diep in blessuretijd nog 3-4, maar daar bleef het ook bij.

Dat beide ploegen bepaald niet blaken van het zelfvertrouwen bleek vooral in de eerste helft. Balverlies, verstuurde ballen die in niemandsland eindigden; onzekerheid troef was het tijdens Fortuna Sittard – FC Utrecht. Desondanks had de doelpuntloze fase voor de pauze wel omlijst kunnen worden met doelpunten. Dat zou het geval zijn geweest wanneer de teleurstellende Moussa Sylla wat nauwkeuriger was omgesprongen met het lepe passje van Dost, die op zijn beurt misschien wel recht had gehad op een penalty nadat hij werd vastgehouden. Zoals Toornstra en Othmane Boussaid ook tweemaal voor dreiging zorgden. Kort voor de pauze stelden achtereenvolgens Seuntjens en Yilmaz daar wat tegenover namens Fortuna Sittard. Beide pogingen waren prooi voor de prima keepende doelman Vasilis Barkas van FC Utrecht.

Na rust transformeerde het duel tot een spraakmakend treffen. Met Douvikas als onomstreden uitblinker. Hij is de eerste FC Utrecht-invaller sinds Karel Bonsink in 1972 die drie doelpunten maakte.

‘Dit mag echt niet gebeuren’

,,Er gebeurde een hoop hè? Het is altijd een klein groepje dat het verpest voor de menigte, dat is zó zonde”, zegt aanvoerder Nick Viergever over de bewuste momenten. ,,Het mag gewoon niet gebeuren. Laat er maar goede maatregelen tegen komen. Voetbal is een leuke sport waar je heen moet gaan met familie, vrienden en kinderen. Dit mag echt niet gebeuren”, zegt hij bij ESPN. ,,Dit zijn geen leuke dingen, het slaat helemaal nergens op. Ook het gooien van bier, waarom doe je dat? Het moet sowieso weg in de maatschappij.”



